جاكي شان: أنا محظوظ لأنني ما زلت على قيد الحياة

الفنان العالمي جاكي شان (أرشيفية: الإنترنت)

كشف الفنان العالمي جاكي شان ما طرأ على فكره من تغيير، وما يحاول القيام به لمساعدة الممثلين الجدد، مشيرًا إلى أنه كان فخورا بذلك.. فعندما ذهب لأول مرة إلى هوليوود ورأى كم لا يصدق من التجهيزات والإجراءات الوقائية التي يقوم بها طاقم الإعداد قبل القيام بتصوير مشهد خطير أو حركة ما، فكان يسخر ويتعجب من ذلك. على الرغم من أنه متمكن من تصوير تلك النوعية من المشاهد والحركات الخطيرة، إلا أنه أصيب بجروح خطيرة أكثر من 17 مرة أثناء تصوير تلك المشاهد والحركات الخطيرة، وفقا لمجلة «الصين الجديدة».

وأوضح في لقاء مع شبكة تلفزيون الصين الدولية أنه كسر مقبس عينه وتمزق أثناء تصوير فيلم «المعلم السكير» (1978)، وكسرت فقرتين من عموده الفقري وأصيب بخلع في الحوض أثناء تصوير فيلم «قصة شرطي» (1985).

كما أصيب بخلع في عظام الوجه أثناء تصوير فيلم «قصة شرطي 3» (1992).

وقال جاكي «كنت شابا متهورًا آنذاك، فأنا محظوظ للغاية لأنني ما زلت على قيد الحياة بعد كل ذلك، فعندما تختار القيام بعمل ما فعليك أن تتقنه وتعطيه كل ما لديك من طاقة، فعملك هو بصمتك في الحياة. أنا حقا أحب عملي كثيرًا».