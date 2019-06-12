أميركي حضر فيلم «أفنغرز: أندغايم» 110 مرات

أميركي حضر فيلم «أفنغرز: أندغايم» 110 مرات (أ ف ب)

يحاول أحد محبي أفلام مارفل في الولايات المتحدة جاهدًا مساعدة «أفنغرز: أندغايم» على أن يصبح الفيلم الأكثر ربحًا في التاريخ، فقد شاهده 110 مرات، و يدخل موسوعة «غينيس» مسجلًا رقمًا قياسيًا.

وكتب أغوستان ألانيس على تويتر «أعمل 10 ساعات وأشاهد الفيلم مرتين في اليوم خلال أيام الأسبوع لمدة ست ساعات على الأقل»، مرفقًا المنشور بصورة له في دار للسينما حاملًا البطاقة رقم 110 لمشاهدة الفيلم، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وكسر ألانيس الرقم القياسي السابق الذي سجله العام الماضي أنطوني ميتشل الذي شاهد فيلم «أفنغرز: إنفينيتي وور» 103 مرات، ما أدخله موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية.

ويوثّق ألانيس الذي يعيش في فلوريدا رحلاته لمشاهدة الفيلم على تويتر حيث ينشر لنفسه صورة في كل مرة يذهب فيها للسينما مع تذكرة جديدة في يده.

وحقق هذا الفيلم 2,732 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي حتى الآن، ما جعله يقترب من التفوق على فيلم «أفاتار» الذي حقق 2,788 مليار دولار ليصبح الفيلم الأكثر تحقيقًا للايرادات على الإطلاق.

لكن خبراء ومراقبين يقولون إن الفيلم بدأ يفقد من زخمه وقد ينتهي به الأمر في المرتبة الثانية في المستقبل المنظور، هذا إذا لم يقم محبو هذه السلسلة بواجبهم مثل ألانيس لمساعدة الفيلم على انتزاع اللقب.

