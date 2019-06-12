رئيس المركز القومي للسينما يستلم المقر الجديد

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الأربعاء 12 يونيو 2019, 12:58 صباحا

استلم رئيس المركز القومي للسينما، رضا قاسم ارحومة، المقر الجديد للمركز بمنطقة السراج بالعاصمة طرابلس.

وحضر الاستلام رئيس الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون، محمد البيوضي، ومدير مكتب المتابعة الطاهر الذيب، ومدير ادارة التطوير السمعي و البصري بالمركز محمد القنطري.

وناقش رئيس الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون، محمد البيوضي، مع رؤساء الإدارات الهيكلية التنظيمية للمركز.

كما زار رئيس الهيئة مبنى الأرشيف القومي للدولة الليبية التابع للهيئة و الذي تم نقله قبيل العام و نيف من مكانه الاول بعد ان تم انتزاعه من مجموعات خارجة عن القانون كانت قد استولت عليه طيلة السنوات الماضية.

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