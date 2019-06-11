أحمد عز يستأنف «العارف» بعد العودة من أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يونيو 2019, 02:47 مساء
أحمد عز أثناء حضوره مهرجان دبي (خاص لـ بوابة الوسط)

يستعد الفنان المصري أحمد عز لاستئناف تصوير مشاهده في فيلم «العارف»، وذلك بعد عودته من رحلته القصيرة إلى أوروبا. 

فيلم «العارف» تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب، ويشارك في بطولته أحمد فهمي ومحمود حميدة واللبنانية كارمن بصيبص والأردنية ركين سعد، وأحمد خالد صالح.

ويعرض لعز حاليًّا فيلم «الممر»، والذي يشارك في بطولته أحمد رزق وإياد نصار وأحمد فلوكس ومحمد فراج وأحمد صلاح حسني ومحمد الشرنوبي ومحمد جمعة ومحمود حافظ وأمير صلاح الدين وأسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة، وحجاج عبدالعظيم.

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