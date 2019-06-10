بدء ورشة المحاضر الأميركي دوڤ سيمنز بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يونيو 2019, 05:43 مساء
بوستر الورشة (خاص لـ بوابة الوسط)

بدأ المحاضر الأميركي دوڤ سيمنز الإثنين، الورشة السينمائية الأولى له في القاهرة والتي تستمر على مدار يومين بواقع 8 ساعات يوميًّا، حيث يقدم فيها سيمنز محاضرة مكثفة عن كيفية صناعة الفيلم، وذلك بحضور عدد كبير من الدارسين يتقدمهم نجوم الفن والمجتمع من بينهم المهندس نجيب ساويرس ونيللي كريم وداليا البحيري وأحمد زاهر وجميلة عوض ومدحت العدل وعمرو عرفة وأيمن سلامة وأيمن بهجت قمر وكاملة أبو ذكري وماندو العدل وبيتر ميمي وعمرو قورة.

وتعد زيارة المحاضر والمنتج العالمي دوڤ سيمنز لمصر هي الأولى، إذ يقدم ورشة سينمائية تابعة لمعهد «هوليوود للفيلم» في لوس أنجليس التي أسسها سيمنز العام 1998، والخاصة بصناعة وبيع وتسويق الفيلم في هوليوود والعالم، ومن المقرر أن يقدم سيمنز ورشتين بالجامعة الأميركية، تقام الأولى على مدار يومين 10 و11 يونيو، فيما تقدم الثانية يومي 17 و18 يونيو. 

ويقدم سيمنز عقب انتهاء الورشة كتابا يضم جميع أرقام شركات التوزيع والمخرجين والممثلين والمؤلفين ومواقع التصوير وتأجير المعدات في هوليود وأيضًا في مصر، كما تمنح الورشة فرصة للدارسين بعرض أفكارهم على نجوم الفن المشاركين. 

الورشة من تنظيم «ستوديو پرودكشنز مصر» للفنانة سماح أنور، ومخصصة لصناع الفيلم من المحترفين والهواة والذين يرغبون في عمل أفلام احترافية جماهيرية، والراعي الرسمي للورشة مهرجان «الجونة السينمائي».

تخرج من هذه الورشة منذ بداية العمل بها حتى اليوم أكثر من 50 ألف طالب، منهم ألف من نجوم هوليوود كمخرجين ومنتجين وممثلين وكتاب سيناريو، منهم ويل سميث وبرادلي كوپر وسپايك لي وكوينتين تارانتينو وكوين لطيفة وروچر كورمان وچورچ كلوني وڤاليري بيرتينيللي وسينباد.

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