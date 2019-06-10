للمرة الأولى في الوطن العربي.. عرض «التقارير حول سارة وسليم» في الإمارات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يونيو 2019, 02:03 مساء
بوستر فيلم «التقارير حول سارة وسليم» (خاص لـ بوابة الوسط)

للمرة الأولى في الوطن العربي، ينطلق فيلم «التقارير حول سارة وسليم» للمخرج مؤيد عليان في سينما عقيل بالإمارات لمدة أسبوعين، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة 14 يونيو، ومن المنتظر إطلاق الفيلم قريبًا في عدد من دور العرض الإماراتية.

فاز الفيلم بـ 9 جوائز دولية، ضمن مشاركته في أكثر من 20 مهرجانًا حول العالم مثّل فيها دولة فلسطين بداية من عرضه الأول عالميًّا في مهرجان «روتردام السينمائي الدولي»، حيث فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل سيناريو ضمن مسابقته الرسمية (نمر هيڤوس)، بالإضافة إلى جائزة الجمهور (هوبرت بالس).

أكمل الفيلم بعدها رحلة عروضه وجوائزه العالمية بحصوله على خمس جوائز أخرى، حيث حصل على جائزتي أفضل فيلم وأفضل ممثلة في مهرجان «دوربان السينمائي الدولي»، وجائزتي أفضل فيلم وتنويه خاص من لجنة التحكيم في مهرجان «تيتانيك السينمائي الدولي» بالمجر، وجائزة التحكيم الكبرى في مهرجان «سياتل السينمائي الدولي»، أفضل فيلم روائي من مهرجان «بوسطن فلسطين السينمائي»، وجائزة الجمهور في «مهرجان الفيلم العربي»، وشارك الفيلم في مهرجان «باري السينمائي الدولي» بإيطاليا، كما عُـرض في الليلة الافتتاحية من مهرجان «سينما فلسطين» في باريس، ومهرجان «سيدني السينمائي»، ومهرجان «هامبورغ السينمائي»، ومهرجان «السينما العالمية» في أمستردام، واُختير للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان «ساوباولو الدولي» ومهرجان «الفيلم العربي» في كاليفورنيا وعُـرض تجاريًّا ضمن عروض السوق الأوروبية بمهرجان «برلين».

الفيلم من تأليف رامي عليان وإخراج مؤيد عليان، وتدور أحداثه في القدس حول سارة وسليم اللذين تجمع بينهما علاقة خارج إطار الزواج، وهو ما يشعل لعبة خطرة من الخداع بين مَن يملكون السلطة ومَن لا يملكونها.

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