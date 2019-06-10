عرض «مباركة» في مؤسسة «عبدالحميد شومان» بالأردن

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يونيو 2019, 01:18 مساء
بوستر فيلم «مباركة» (خاص لـ بوابة الوسط)

بعد جولة من المشاركات الناجحة في المهرجانات الدولية، يُعرض فيلم «مباركة» للمخرج محمد زين الدين ضمن فعاليات «ليالي السينما العربية» التي تقيمها مؤسسة «عبد الحميد شومان» في الأردن، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين 10 يونيو وحتى يوم الخميس 13 يونيو.

مؤسسة «عبد الحميد شومان» تأسست في العام 1978 بمبادرة غير ربحية من قِبل البنك العربي عبر تخصيص جزء من أرباحه السنوية لإنشائها، وحتى تكون ذراعه للمسؤولية الاجتماعية والثقافية، مع ارتكازها على أركان ثلاثة، هي: «الفكر القيادي، الأدب والفنون، والابتكار»، وفقًا لبيان.

يدور الفيلم حول عبدو، ذي الستة عشر عامًا، الذي يعيش على أطراف خريبكة، بلدةٌ يعمل أهلها في تنقيب الفوسفات. عبدو فتى ودود يحب الخير للآخرين، وهو أيضًا إنسان بسيط ومتواضع لا يضمر في نفسه شرًّا لأي أحد، وكل ما يصبو لأجله هو أن يستعيد نعمة الكرامة البشرية عن طريق تعلم القراءة والكتابة. أمه بالتبني، القابلة مباركة، تحمي مكانتها الاجتماعية الممتازة باستغلال ونشر الجهل بين الناس.

شعيب، رجل في الحادي والثلاثين من العمر يملأ قلبه تشاؤم أعمى احترف سرقة جيوب الناس، ويعاني مرضًا جلديًّا، ويقنع عبدو شعيب بأن يعود معه إلى مباركة علها تستطيع أن تشفي مرضه، وهكذا تتقاطع أقدار هؤلاء الثلاثة وتدور على فلك الوهم.

الفيلم من إخراج محمد زين الدين ويشاركه التأليف أوليفييه بومباردا، وبطولة أحمد مستفيد وفاطمة عاطف ومهدي العروبي، وتتولى شركة «مادسوليشن» توزيعه في الوطن العربي.

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