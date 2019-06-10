مسرحية «هيدستون» تحصد ست جوائز توني

صورة من حفل توزيع جوائز توني المسرحية (ارشيفية:انترنت)

أصبحت إلين ماي ومسرحية «هيدستون» من بين أوائل الفائزين بجوائز توني المسرحية في نيويورك التي تمنح لأفضل أداء مسرحي في برودواي الأحد.

وفازت ماي (87 عامًا) بجائزة أفضل ممثلة عن تجسيدها دور مريضة بألزهايمر في مسرحية «ذي ويفرلي جاليري»، وحقق هذا الموسم أرقامًا قياسية في برودواي حيث تجاوزت مبيعات تذاكر المسارح 1.8 مليار دولار، وفقًا لوكالة «رويترز».

وفازت مسرحية «هيدستون» بست جوائز من بينها جائزة أفضل مدير موسيقي لراشيل تشافكين، وأشارت تشافكين إلى أنها المرأة الوحيدة التي تخرج حاليًا موسيقى لبرودواي ودعت عالم المسرح لتقديم لمزيد، وقالت للجمهور «إنه فقر في الخيال».

وفاز أندريه دو شيلدز (73 عامًا) بجائزة أفضل ممثل مساعد في مسرحية موسيقية عن دوره في مسرحية «هيدستون» في حين ذهبت جائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسرحية موسيقية إلى آلي ستروكر عن دورها في مسرحية «أوكلاهوما!».

وأصبحت ستروكر التي لعبت دور أدو آني «الفتاة التي لا يمكن أن تقول لا» بذلك أول ممثلة على كرسي متحرك تفوز بجائزة توني، وقالت ستروكر «هذه الجائزة لكل طفل يشاهدنا الليلة ويعاني من إعاقة أو قيود أو تحد وينتظر أن يرى نفسه ممثلاً في هذا المجال».

وكانت هيذر هيتشنز رئيسة صندوق المسرح الأميركي الذي يقدم جوائز توني بالتعاون مع رابطة برودواي قالت «نجاري اتجاهات العصر المختلفة بشكل أكبر»، وأضافت «يمكنك أن ترى هذا في موضوعات كل المسرحيات تقريبًا، من الصعب أن نجد مسرحية لا تتطرق إلى قضية حالية أو مهمة».

وقالت تشارلوت سان مارتن رئيسة رابطة برودواي إن الشبان ينجذبون إلى فن المسرح بفضل تناول القضايا الحالية وانخفاض متوسط سعر التذكرة.