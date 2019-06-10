«سيكريت لايف أوف بيتس» يتصدر شباك التذاكر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يونيو 2019, 10:53 صباحا
كيفن هارت مع ابنه خلال العرض الأول لفيلم

تصدر فيلم الرسوم المتحركة «ذي سيكريت لايف أوف بيتس 2» شباك التذاكر في أميركا الشمالية على ما ذكرت شركة «اكزبيتر ريليشنز».

وحقق الفيلم وهو من إنتاج استوديوهات «يونيفرسال» 47,1 مليون دولار مع بدء عرضه أي أقل من نصف مع حققه الجزء الأول من إيرادات قبل ثلاث سنوات، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وتفوق «بيتس 2» على «اكس-من: دارك فينيكس» الجديد أيضًا من إنتاج فوكس، ليتصدر شباك التذاكر في الأيام الثلاثة لعطلة نهاية الأسبوع.

وأعار كيفن هارت وتيفاني هاديش وباتون اوزوالت أصواتهم لشخصيات الفيلم الذي يتمحور على كيفية تصرف الحيوانات المنزلية عندما يغادر أصحابها المنزل، أما «دارك فينيكس» فحقق 33 مليون دولار مخيبًا التوقعات على ما ذكرت مجلة «فراييتي»، وهو أسوأ أداء لأحد أفلام سلسلة «اكس-من» منذ عرض أول جزء منها قبل 20 عامًا، وكلف الفيلم 200 مليون دولار، وهو من بطولة جيمس ماكافوي وصوفي ترنر وجنيفر لورنس ومايكل فاسبندر وحيسيكا تشاستاين.

وحل في المرتبة الثالثة فيلم «علاء الدين» من إنتاج ديزني حاصدًا 24,5 مليون دولار، ومن إخراج غاي ريتشي وبطولة ويل سميث في دور الجني، وتراجع «غودزيلا: كينغ أوف ذي منسترز» من المرتبة الأولى إلى الرابعة محققًا إيرادات قدرها 15,5 مليون دولار.

أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب «روكيتمان» وهو من إنتاج «باراماونت» حول حياة المغني البريطاني إلتون جون، وحصد الفيلم 14 مليون دولار.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في تصنيف أفضل عشرة أعمال:

6 - «ما» (7,8 مليون)

7 - «جون ويك: تشابتر 3 بارابيلوم» (7,4 مليون)

8 - «أفنجرز: أندغايم» (4,8 مليون)

9 - «بوكيمون: ديتيكتيف بيكاتشو» (2,9 مليون)

10 - «بوكسمارت» (1,6 مليون)
 

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