تاناروت يعرض فيلم «البروفيسور والمجنون»

تاناروت يعرض فيلم «البروفيسور والمجنون» (أرشيفية:انترنت)

يعرض تجمع تاناروت للإبداع الليبي، الخميس، فيلم الدراما «The Professor and the Madman» أو«البروفيسور والمجنون»، من إنتاج العام 2019، بمقر التجمع بمدينة بنغازي، ويناقش أعضاء التجمع الفيلم بعد العرض.

فيلم يجمع بين شون بن وميل جيبسون وكلاهما حائز الأوسكار، مقتبس من كتاب «جراح كروثورن» لسيمون وينشستر صدر العام 1998 مبني على أحداث حقيقية.

الفيلم مدته ساعتان تقريبًا، وشارك في تأليفه فارهاد سافينا، وجون بورمان، وتود كومارنيكي، وسيمون وينشستر باعتباره صاحب الكتاب الأصلي المأخوذ عنه الفيلم، وتم تصوير معظم مشاهده في إيرلندا.

تدور قصة الفيلم حول البروفيسور جيمس موراي، الذي يعمل على تجميع الكلمات المتباينة للطبعة الأولى من «قاموس أكسفورد» الشهير، خلال منتصف القرن التاسع عشر، وبينما يعكف على عمله يتلقى أكثر من 10,000 إدخال وكلمة من د. ويليام مينور، المريض الجنائي في مصح «برودمور» العقلي الجنائي.

