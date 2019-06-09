ثقافي سرت يعلن أفضل برامجه الإذاعية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يونيو 2019, 12:02 مساء
ثقافي سرت يعلن أفضل برامجه الإذاعية (فيسبوك)

أعلن مكتب الثقافة سرت، الأربعاء، عن أفضل البرامج المباشرة والمسجلة التي تم تقديمها خلال شهر رمضان بالإذاعة التابعة للمكتب.

وتضمنت قائمة أفضل البرامج، أفضل برنامج مباشر متكامل برنامج فكّيرة من إعداد وتقديم محمد الصغير، تنفيذ عبدالعزيز أحواس، وأفضل برنامج مسجل متكامل برنامج ضيف عزيز، إعداد وتقديم زيدان إبراهيم، تنفيذ عائشة الغناي، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني.

وكرّم المكتب أفضل ثاني منفذ في فئة البرامج المباشرة ابولبيدة محمد، وأفضل ثاني منفذ برامج مسموعة حواء النجّار، وقدم المكتب لفريق برنامج فكيرة، رحلة سياحية لتونس مكافآة على جهودهم وعملهم المتميز.

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