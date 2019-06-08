الموت يغيب دكتور جون

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يونيو 2019, 10:08 صباحا
عازف البيانو دكتور جون في ناشفيل في ولاية تينيسي الأميركية في 2 نوفمبر 2016 (أ ف ب)

أعلنت عائلة عازف البيانو في مجال الجاز، دكتور جون، الخميس وفاة الفنان، الذي متع الجماهير في مدينته نيو أورلينز والمهرجانات الدولية بعزفه المميز وصوته الأجش.

وتوفي جون جراء أزمة قلبية عن 77 اما على ما جاء في بيان رسمي بث على حسابه الشخصي في خدمة «تويتر»، حسب «فرانس برس».

وخاض مالكوم جون ماربيناك المعروف بدكتور جون، عدة أنواع موسيقية من البلوز إلى بوب جاز مرورا بالبوغي ووغي والروك أند رول.

وأدخل هذا الفنان صاحب الصوت الأجش المميز السايكيديلك روك إلى موسيقى مدينة نيوأولرينز، في الستينات، كما عرفها على موسيقى الفانك في السبعينات.

وفرض نفسه عازفا أساسيا في نيو أولرينز بفضل مزحه بين الفانك الروك والهودو، سائرًا على خطى كبار آخرين في العزف على البيانو من أمثال فاتس دومينو.

وفاز بعدة جوائز غرامي وكان يشارك في أهم مهرجانات الجاز العالمية. وعانى من مشاكل إدمان ما أدخله السجن لسنتين لحيازته مخدرات.

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