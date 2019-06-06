قضية التهرب الضريبي: شاكيرا تمثل أمام المحكمة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 يونيو 2019, 01:08 مساء
شاكيرا (الإنترنت)

للردِّ على اتهامات بالاحتيال الضريبي، مثلت النجمة العالمية شاكيرا أمام محكمة إسبانية، الخميس.

واتهمها ممثلو الادعاء بعدم دفع ما يصل إلى 14.5 مليون يورو (16.29 مليون دولار) ضريبة على الدخل الذي حققته بين عامي 2012 و2014، حسب «رويترز».

ووصلت المغنية الكولومبية إلى محكمة إسبالوجاس دي ليوبراجات قرب برشلونة، عبر مدخل مرأب السيارات في المحكمة لتجنب وسائل الإعلام وشوهدت لفترة وجيزة من نافذة.

ووجه المدعون الاتهامات في ديسمبر، عن الفترة التي يقولون إن شاكيرا كانت تقيم خلالها في منطقة كتالونيا، لكن ممثلي المغنية يقولون إنها لم تعش في إسبانيا حتى عام 2015 وسددت كل التزاماتها الضريبية.

وترتبط شاكيرا (42 عامًا) بمدافع نادي برشلونة جيرارد بيكيه منذ 2011 وأنجبا طفلين.

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