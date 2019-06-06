رحيل نجم المسرح المصري عن 75 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 يونيو 2019, 10:10 صباحا
محمد نجم (الإنترنت)

أعلنت وسائل إعلام محلية وفاة الفنان المصري الكبير، محمد نجم، الذي اشتهر بأدواره الكوميدية في عدد من الأعمال المسرحية، عن 75 عامًا، بعد صراع مع المرض، إذ كتب مشهد الختام في أحد مستشفيات العاصمة (القاهرة)، فجر الأربعاء.

وقبل نحو أسبوعين، أصيب نجم (واسمه الحقيقي محمد محمد علي عوض) بجلطة دماغية ليدخل العناية الفائقة، قبل أن يتوفى، بينما نعاه عدد كبير من الفنانين المصريين.

ولد نجم في 1944 وبدأ مشواره الفني في مسرح عبدالمنعم مدبولي وتتلمذ على يديه، فيما خاض في سبعينات القرن الماضي عددًا من الأدوار في أعمال سينمائية أبرزها «حكايتي مع الزمان» و«مولد يا دنيا».

اتجه نجم للمسرح، وقدم عمله الأبرز على الإطلاق «عش المجانين» (1979) مع حسن عابدين وليلى علوي، وتألق فيها بتقديمه أكثر من شخصية، والمسرحية لليوم تعد واحدة من أيقونات المسرح المصري الكوميدي.

وتوالت مسرحيات نجم، والتي قدم خلالها البطولة المطلقة إلى جانب عدد من نجوم الفن المصري، من خلال أعمال مثل «عبده يتحدى رامبو» و«البلدوزر» و«أولاد دراكول».

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