«بيت الأشباح» على مسرح الشباب ثالث أيام العيد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يونيو 2019, 05:46 مساء
بوستر مسرحية «بيت الأشباح» (خاص لـ بوابة الوسط)

تستعد فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح المصري لافتتاح العرض المسرحي الجديد «بيت الأشباح» في السابعة مساء ثالث يوم العيد الخميس 6 يونيو على المسرح العائم الصغير بالمنيل.

وقال المخرج عادل حسان مدير مسرح الشباب إن عرض «بيت الأشباح» تأليف وإخراج محمود جمال حديني، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة، وبطولة 30 شابًا من خريجي الدفعة الأولى لورشة مسرح الشباب «ابدأ حلمك» ديكور هبة الكومي، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف، مخرج منفذ عبدالخالق جمال.

ومن المقرر أن يستمر تقديم العرض لمدة شهر للجمهور على المسرح العائم الصغير بالمنيل الذي أعيد تشغيله وافتتاحه قبل شهرين بعد تطويره بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ضمن خطة مسرح الشباب للدفع بطاقات جديدة للمشهد المسرحي المصري.

المسرح مزود بأماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وشاشات لنقل الترجمة الفورية بلغة الإشارة تم تنفيذها بدعم ورعاية مؤسسة «اسمعونا».

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