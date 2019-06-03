بالصور: نجوم الفن والمجتمع يحتفلون بالعرض الخاص لـ«الممر»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يونيو 2019, 01:06 مساء
من كواليس العرض الخاص لفيلم «الممر» (تصوير: مصطفى مرتضى)

توافد عدد من نجوم الفن والمجتمع والإعلام على العرض الخاص لفيلم «الممر» مساء الأحد، داخل أحد مولات التجمع الخامس (شرق القاهرة). 

وتواجد من صناع فيلم «الممر» الأبطال أحمد عز وإياد نصار وشريف منير وأحمد صلاح حسني وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي ومحمد فراج ومحمد جمعة والمنتج هشام عبدالخالق، والشاعر أمير طعيمة والمخرج شريف عرفة، بالإضافة إلى الموسيقار عمر خيرت. 

كما حضرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ووزير الاتصالات السابق ياسر القاضي، ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي أسامة هيكل، والإعلامية منى الشاذلي، والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى. 

وحضر لتهنئة أسرة الفيلم عدد من النجوم منهم إلهام شاهين وأمير شاهين والمخرجة إيناس الدغيدي والمخرج مروان حامد وشيري عادل وحميد الشاعري والمخرج عبد العزيز حشاد والسيناريست محمد حفظي. 

فيلم «الممر» بطولة أحمد عز وإياد نصار وشريف منير ومحمد فراج وأحمد صلاح حسني وأحمد رزق وأحمد فلوكس ومحمود حجازي ومحمد الشرنوبي وإنعام سالوسة وهند صبري وأسماء أبو اليزيد، من تأليف أمير طعيمة، وإخراج شريف عرفة.

من كواليس العرض الخاص لفيلم «الممر» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «الممر» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «الممر» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «الممر» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «الممر» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «الممر» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «الممر» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «الممر» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «الممر» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «الممر» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «الممر» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «الممر» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «الممر» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «الممر» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «الممر» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «الممر» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «الممر» (تصوير: مصطفى مرتضى)
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