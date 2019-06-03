«غودزيلا» يسيطر على شباك التذاكر بأميركا الشمالية

غودزيلا بربطة عنق في العرض الأول في هوليوود لفيلم «غودزيلا ذي كينغ أوف ذي منسترز» في 19 مايو 2019 (أ ف ب)

كشفت شركة «أكزبيتر ريليشنز»، نجاح فيلم «غودزيلا: كينغ أوف ذي منسترز» وهو من إنتاج «وورنر براذرز»، في تصدر إيرادات شباك التذاكر في أميركا الشمالية، مع بدء عرضه في عطلة نهاية الأسبوع.

وحقق الفيلم إيرادات قدرها 49 مليون دولار. إلا أن بعض المحللين اعتبروا أن أداء الفيلم أتى مخيبًا للتوقعات، إذ أن إيراداته في الأيام الثلاثة لعطلة نهاية الأسبوع كانت أقل بكثير من الجزء السابق لهذه السلسة في العام 2014، الذي حقق 93 مليون دولار.

وبلغت كلفة الفيلم 200 مليون دولار، حسب ما نشرت وكالة «فرانس برس»، الإثنين.

وتراجع إلى المرتبة الثانية فيلم «علاء الدين» من إنتاج «ديزني»، بعدما كان متصدرًا الأسبوع الماضي حاصدًا 42.3 مليونًا. وهو من إخراج غاي ريتشي وبطولة ويل سميث في دور الجني.

وحل في المرتبة الثالثة فيلم «روكيتمان» من إنتاج «باراماونت» حول حياة المغني البريطاني إلتون جون. وحقق الفيلم إيرادات قدرها 25 مليون دولار.

وكانت المرتبة الرابعة من نصيب فيلم التشويق النفسي «ما» محققًا 18.3 مليون دولار مع بدء عرضه. وكلف الفيلم، الذي تؤدي دور البطولة فيه أوكتافيا سبنسر، خمسة ملايين دولار فقط.

واحتل المركز الخامس فيلم الحركة «جون ويك: تشابتر 3 بارابيلوم» مع 11.1 مليون دولار. والفيلم من بطولة كيانو ريفز.