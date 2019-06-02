عرض «الملك لير» و«3 أيام في الساحل» في العيد

مشهد من مسرحية «الملك لير» (خاص لـ بوابة الوسط)

في تجربة هي الأولى من نوعها في القطاع الخاص المصري منذ سنوات طويلة يتم عرض مسرحيتين جماهيريتين في نفس التوقيت من إنتاج شركة واحدة، حيث تعرض «كايرو شو» مسرحيتيها «الملك لير» للنجم الكبير يحيى الفخراني و«3 أيام في الساحل» لنجم الكوميديا محمد هنيدي بدءًا من عيد الفطر وطوال موسم الصيف.

«الملك لير» يتم عرضها على مسرح «كايرو شو» بالتجمع الخامس ويشارك يحيى الفخراني بطولتها عدد كبير من النجوم يجتمعون لأول مرة في عرض مسرحي واحد في مقدمتهم فاروق الفيشاوي ورانيا فريد شوقي وريهام عبد الغفور وهبة مجدي وأحمد فؤاد سليم ونضال الشافعي وأحمد عزمي وناصر سيف وأيمن الشيوي ومحمد فهيم وحمادة شوشة وثراء جبيل.

أما مسرحية «3 أيام في الساحل» فتعرض على مسرح «كايرو شو» بمدينة 6 أكتوبر ويشارك هنيدي بطولتها بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت ومها أبو عوف ومحمد محمود وندى موسى وسامية الطرابلسي.

وقال مجدي الهواري الشريك المؤسس والعضو المنتدب لـ«كايرو شو» إن الإقبال الجماهيري الكبير الذي لاقته مسرحية «3 أيام في الساحل» عند افتتاحها مطلع هذا العام شجع «كايرو شو» على خوض تحدي تقديم العرض الكلاسيكي «الملك لير»، الذي اعتبره البعض مغامرة كبيرة ولكنه لاقى إقبالًا جماهيريًّا غير مسبوق طوال ليالي عرضه بدءًا من أبريل الماضي وحتى الآن بما في ذلك العرض خلال شهر رمضان.

وأضاف الهواري: «هذه النتائج شجعتنا على خوض تحدٍ جديد بعرض المسرحيتين معًا في نفس التوقيت بدءًا من العيد وطوال أشهر الصيف، آملين أن ينعش ذلك الموسم المسرحي وصناعة المسرح في مصر بوجود عروض جماهيرية كبيرة لنجوم كبار في مواقع مسرحية مختلفة».

مشهد من مسرحية «3 أيام في الساحل» (خاص لـ بوابة الوسط)