منتج فرنسي يتزوج من ابنة أميرة موناكو

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يونيو 2019, 01:47 مساء
شارلوت كازيراغي خلال مهرجان «كان السينمائي» 18 مايو 2019 (أ ف ب)

تزوجت شارلوت كازيراغي، ابنة شقيقة أمير موناكو ألبير الثاني، المنتج السينمائي الفرنسي ديميتري راسام، خلال مراسم أُقيمت السبت، بحسب ما كشف الديوان الأميري عبر حسابه في «فيسبوك».

وللزوجين طفل وُلد في أكتوبر الماضي يدعى بالتازار، وفق «فرانس برس».

ولشارلوت كازيراغي (32 عامًا)، ابنة كارولين أميرة موناكو، طفل وُلد سنة 2013 من علاقة سابقة بالفكاهي الفرنسي من أصل مغربي جاد المالح.

وتولى ديميتري راسام (37 عامًا)، ابن الممثلة الفرنسية كارول بوكيه والمنتج السينمائي جان-بيار راسام، إنتاج سلسلة من الأفلام الناجحة، أبرزها «الأمير الصغير» الذي يعد من أكبر النجاحات العالمية لعمل فرنسي في مجال أفلام التحريك.

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