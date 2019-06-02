10 مسرحيات في انتظار جمهور العيد بالقاهرة والإسكندرية

بوستر العرض المسرحي «يعيش أهل بلدي» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن رئيس البيت الفني للمسرح المصري، الفنان إسماعيل مختار، أن مسارح الدولة تضع لمساتها النهائية لاستقبال عروض عيد الفطر المبارك، التي من المقرر أن تبدأ جميعها من ثاني أيام عيد الفطر المبارك، الأربعاء الموافق 5 يونيو، حيث يستقبل البيت الفني للمسرح العيد بـ10 عروض مسرحية.

تستمر فرقة المسرح القومي في تقديم عرض «يعيش أهل بلدي» من بطولة أحمد سلامة وانتصار ومحمد رضوان، من تأليف محمد بغدادي وإخراج عاصم نجاتي، وذلك على المسرح القومي بالعتبة (وسط القاهرة).

أما فرقة المسرح الكوميدي فتقدم عرض «الحالة توهان» من بطولة جمال عبد الناصر وأشرف مصيلحي ورضا إدريس، تأليف سيد خاطر والسيد إبراهيم، وإخراج سيد خاطر، وذلك على المسرح العائم الكبير بالمنيل (وسط القاهرة).

وتعود فرقة «مسرح الغد» لاستقبال جمهورها من جديد بعرض «الحادثة» على مسرح الغد بالعجوزة (غرب القاهرة)، العرض من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة ميدو عبد القادر وشيماء عبدالناصر ونيجار وفتحي الجارحي، وإخراج عمرو حسان.

أما فرقة مسرح الشباب، فتقدم ضمن عروض عيد الفطر المبارك عرضها الجديد «بيت الأشباح» من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، ومن بطولة خريجي الدفعة الأولى لورشة «ابدأ حلمك»، وذلك على المسرح العائم الصغير بالمنيل (وسط القاهرة).

بينما تقدم فرقة مسرح الطليعة خلال موسم عيد الفطر عرضين على قاعتيها بالعتبة، حيث تقدم «شباك مكسور» من تأليف رشا عبد المنعم وإخراج شادي الدالي، بطولة أحمد مختار ونادية شكري ومجدي عبيد وعلي كمالو، وذلك على قاعة زكي طليمات، وتقدم الفرقة أيضًا عرض «نوح الحمام» من بطولة سوسن ربيع وياسر عزت ونشوى حسن وأحمد مجدي من تأليف وإخراج أكرم مصطفى، وذلك على قاعة صلاح عبد الصبور.

وبالإسكندرية تقدم فرقة مسرح الإسكندرية عرض «أبو كبسولة» من بطولة مصطفى أبو سريع وصفاء جلال وحسن عبدالفتاح وعمرو عبدالعزيز وإسلام عبد الشفيع، تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسي، و ذلك على مسرح بيرم التونسي (وسط الإسكندرية).

وللأطفال تفتتح فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرضها الجديد «محطة مصر» من تأليف محمد زناتي وإخراج رضا حسنين، وذلك على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة.

أما فرقة المسرح القومي للأطفال فتفتتح عرضها الجديد «زهرة اللوتس» من تأليف طارق مرسي وإخراج محمد حجاج، وذلك على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب.

وتقدم فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة عرض «ست الدنيا» على مسرح الحديقة الدولية، وهو تأليف وأشعار بلال إمام، ومن بطولة أحمد الدسوقي ومحمود سعيد وهيثم حسن ومريم نصر، تصميم وتدريب ميدو آدم.

بوستر العرض المسرحي «نوح الحمام» (خاص لـ بوابة الوسط)

بوستر العرض المسرحي «شباك مكسور» (خاص لـ بوابة الوسط)

بوستر العرض المسرحي «الحالة توهان» (خاص لـ بوابة الوسط)

بوستر العرض المسرحي «أبو كبسولة» (خاص لـ بوابة الوسط)