روبرت باتينسون سيلعب دور«باتمان»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يونيو 2019, 09:52 صباحا
الممثل البريطاني روبرت باتينسون (أ ف ب)

اختير الممثل البريطاني روبرت باتينسون ليؤدي دور «باتمان» في فيلم جديد متفوقًا على ممثلين آخرين منهم نيكولاس هولت، على ما أوردت مجلة «فراييتي» المتخصصة.

وسيؤدي نجم سلسلة أفلام «توايلايت» البالغ من العمر 33 عامًا دور البطل الخارق في فيلم بعنوان «ذي باتمان» من إخراج مات ريفز الذي أخرج الفيلمين الأخيرين من «بلانيت أوف ذي إيبس»، على ما أوضحت المجلة، وفقًا لوكالة فرانس برس.

ومن المقرر أن ينطلق التصوير خلال الأشهر المقبلة، على أن يعرض الفيلم في يونيو 2021، ولم تؤكد ناطقة باسم شركة «وورنر براذرز» الخبر، واكتفت بالقول «يمكنني أن أؤكد أننا نجري مفاوضات». 

وباتينسون الذي أدي دور مصاص الدماء إدوارد كولين في أفلام «توايلايت» (2008-2012) حظي بشهرة كبيرة وأصبح يملك قاعدة واسعة من المعجبين.

وأخيرًا، شارك بدور البطولة إلى جانب جولييت بينوش في فيلم الخيال العلمي «هاي لايف» للمخرجة الفرنسية كلير دوني وحظي أداؤه بإعجاب النقاد.

كذلك، شارك في فيلم الرعب «ذي لايتهاوس» الذي عرض خلال مهرجان كان السينمائي هذا العام.

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