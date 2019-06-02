بوتين يعيد تسمية مطارات بأسماء شخصيات روسية شهيرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يونيو 2019, 08:39 صباحا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مغني الأوبرا التينور ديميتري هفوروستوفسكي (أ ف ب)

أعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة تسمية مطارات البلاد لإحياء ذكرى قياصرة ورواد فضاء إضافة إلى الكاتب أنطون تشيخوف ومغني الأوبرا ديميتري هفوروستوفسكي بعد عملية تصويت عبر الإنترنت أثارت جدلًا.

وسيطلق اسم الشاعر ألكسندر بوشكين على مطار شيريميتييفو فيما سيأخذ مطار مدينة يوجنو ساخالينسك في أقصى شرق جزيرة ساخالين اسم تشيخوف، رغم أنه زار هذه الجزيرة فقط للكتابة عن الظروف القاتمة في سجونها من الحقبة القيصرية، وفقًا لوكالة فرانس برس.

ووقع بوتين مرسومًا بشأن إعادة تسمية المطارات دخل حيز التنفيذ الجمعة، وفي استطلاع على الإنترنت أطلق الخريف الماضي، طلب من الجمهور ترشيح شخصيات معروفة يمكن إطلاق اسمها على حوالي 40 مطارًا في أنحاء روسيا.

وحتى الآن، سمّيت كل مطارات البلاد تقريبًا وفقًا لموقعها الجغرافي وعادة ما تكون أسماء قرى، وأثير جدل حول إعادة تسمية مطار مدينة كالينينغراد التي كانت جزءًا من ألمانيا، إذ صوّت العديد من السكان المحليين لتسمية هذا المطار على اسم الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت، مما أثار اتهامات بنقص الوطنية لديهم.

وسيطلق الآن على هذا المطار اسم الإمبراطورة إليزابيث بتروفنا التي استولت جيوشها على المدينة في العام 1758 لكنها تخلت عنها بعد خمس سنوات، وهناك مطارات أخرى ستطلق عليها أسماء قياصرة منها مطار مدينة مورمانسك الذي سيسمى تيمنا بالقيصر الأخير نيكولاس الثاني، وستكرم ذكرى هفوروستوفسكي الذي توفي جراء ورم في الدماغ العام 2017، بإطلاق اسمه على مطار مدينة كراسنويارسك السيبيرية مسقط رأسه.

وسيعطي عالم الفضاء الرائد كونستانتين تسيولكوفسكي اسمه لمطار مدينة كالوغا حيث توفي، بينما سيطلق اسم سيرغي كوروليوف مصمم المركبات الفضائية الذي ساهم في  إطلاق يوري غاغارين إلى الفضاء على مطار مدينة سمارا حيث أمضى جزءًا من حياته المهنية.

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