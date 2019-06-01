روسيا تحذف مشاهد الجنس من فيلم «روكيتمان»

المغني البريطاني إلتون جون (يسار) وزوجه المنتج الكندي ديفيد فورنيش في مهرجان كان في 16 مايو 2019 (أ ف ب)

قال نقاد روس إن فيلمًا حول حياة النجم البريطاني إلتون جون عرض، بعد حذف مشاهد جنس بين مثليين وأخرى حول تعاطي مخدرات.

وأكد موزع الفيلم في روسيا القيام بتعديلات لأسباب قانونية من دون إعطاء المزيد من التفاصيل، وفق «فرانس برس».

وكتب الناقد السينمائي الروسي انتون دولين عبر «فيسبوك»، «كل مشاهد التقبيل والجنس بين الرجال حذفت».

ويروي فيلم «روكيتمان» مسيرة إلتون جون، وهو من أوائل المغنين الذين يكشفون مثليتهم الجنسية ومشاكله مع الإدمان (مخدرات وجنس وكحول).

وقال إلتون جون في تغريدة «نرفض رفضًا قاطعًا قرار فرض رقابة على روكيتمان في السوق الروسية».

وأضاف: «قيام الموزع المحلي بحذف بعض المشاهد يعكس للأسف، العالم المنقسم الذي نعيش فيه وكيف أنه لا يزال أحيانا لا يتقبل بطريقة شريرة الحب بين شخصين». وقال صحفي روسي آخر حضر العرض إن مشاهد حول المخدرات حذفت أيضًا.

وأكدت شركة «سنترال بارتنرشيب» موزعة الفيلم في روسيا لوكالة «تاس» للأنباء أن الفيلم عدل «لاحترام القوانين الروسية».

وأقرت روسيا العام 2013 قانونا يفرض غرامة أو عقوبة سجن على أي فعل «يروج» للمثلية الجنسية في صفوف القصر. والفيلم ممنوع على من هم دون سن الثامنة عشرة.

ونفى وزير الثقافة الروسية، فلاديمير ميدينسكي، أن تكون وزارته وراء حذف المشاهد مشددا في تصريح أوردته وكالة «ريا نوفوستي» للأنباء أن «الموزع هو الذي يقرر».

وسبق لأفلام أخرى مع مشاهد جنس بين مثليين، ومن بينها العمل حول حياة مغني فرقة «كوين» فريدي مركوري أخيرًا، أن عرضت في روسيا من دون تعديلات.

ويحظى إلتون جون بشعبية في روسيا، حيث غنى مرة أولى في 1979 خلال الحقبة السوفياتية. إلا أن المغني انتقد مرات عدة القوانين الروسية التي اعتبرها مجحفة في حق المثليين.