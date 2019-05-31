صوت روعة يزين نجع 2019

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الجمعة 31 مايو 2019, 10:48 مساء
الفنانة الليبية روعة.(الوسط)

قدمت الفنانة الليبية روعة أغنيتها الجديدة «علقت عيوني» من خلال برنامج النجع 2019.

وقالت الفنانة روعة لـ«بوابة الوسط» الجمعة إن «أغنية (علقت عيوني) من ألحان وكلمات الشاعر علي الكيلاني».  

وأشارت الفنانة روعة إلى أنها لديها «مشاركات قادمة بأغاني جديدة ومن أهمها اوبريت وعدد من الأغاني القديمة مثل بسم الله، هوينه، أولاد اجواد، نبعت سلامي، للشاعر عبدالله منصور».

يذكر أن الفنانة الليبية روعة، من عائلة فنية، فوالدتها المطربة ناعسة التي تغنت بالكثير من الأغاني أبرزها أغنية «في موعدي جيتك» ووالدها الفنان صلاح عبد الله الذي قدم عدد من الأغاني للإذاعة الليبية.

الفنانة الليبية روعة.(الوسط)
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