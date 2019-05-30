ندوة في بنغازي حول «دور الفن والثقافة في مواجهة الإرهاب والتطرف»

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الخميس 30 مايو 2019, 10:11 مساء

اختتم النشاط الثقافي الرمضاني الذي أعدَّته وأشرفت عليه الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الموقتة، والذي تواصل طيلة شهر رمضان المبارك بإقامة ندوة في بنغازي حول «دور الفن والثقافة في مواجهة الإرهاب والتطرف».

حيث قدم الفنان خليل العريبي ورقة بعنوان «الفن صناعة للحياة والإرهاب صناعة للموت»، التي تناول فيها «الدور الأمني خلال الحرب على الإرهاب في بنغازي والتي انتصر فيه جيشنا وانتهى إلى دحر الجماعات الإرهابية من أغلب مناطق ليبيا».

كما لفت الفنان خليل العريبي إلى «دور الفن والثقافة في مواجهة الفكر الظلامي المتطرِّف والظواهر السلبية وتوظيف أدوات الإبدع الثقافي من مسرح وسينما وأغنية وشعر وفنون تشكيلية وتعبيرية، وقصة ورواية في تجسيد القيم النبيلة والتوعية ومقارعة الأفكار الظلامية وغرس مبادئ الجمال والمحبة والسلام».

كما تطرق العريبي إلى دور الفنانين والأدباء والمثقفين من «خلال أدواتهم الإبداعية ومن خلال المؤسسات الثقافية والإعلامية لنشر الفكر المستنير والقيم التي تحصِّن الشباب ضد الأفكار المتطرٍّفة».

وعند فتح النقاش والحوار جاءت المداخلات من الكاتب محمد المسلاتي والشاعرة عائشة بازامة والقاص جمعة الفاخري والأكاديمي مختار الجدال والصحفي محمد المعداني والصحفي خالد المجبري والفنان فرج بوفاخرة والناشط السياسي عوض إسحيم، الذين أكدوا «أهمية دور الثقافة والفن في هذه المرحلة التي تمر بها بلادنا بعد أن قامت قواتنا المسلحة بدورها في محاربة الإرهاب وتحرير الوطن من شرور الجماعات الظلامية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تشيلسي يحسم ديربي لندن ويفوز بلقب الدوري الأوروبي
رياضة عالمية
«مركزي البيضاء» يعلن موعد إجازة عيد الفطر في المصارف
ليبيا
والد الشاب عبدالكريم عبدالرواف يكشف سبب اختفاء ابنه في البيضاء
ليبيا
زيدان يدعو أهل فزان إلى تكوين جسم سياسي اقتصادي اجتماعي
ليبيا
السراج للتلفزيون السويسري: التقسيم خط أحمر ووثوقي بحفتر خطأ كبير
ليبيا
«التجارة والتنمية» يوزع ألف دينار سيولة لكل صاحب حساب اعتبارا من اليوم
ليبيا
«تعليم الوفاق» تعتمد خطة اليونسيف في ليبيا للعامين الجاري والمقبل
ليبيا
الخارجية الأميركية: بومبيو ونظيره المصري ناقشا سبل التوصل لحل سياسي في ليبيا ...
ليبيا
القيادة العامة: تسليم الإرهابي هشام عشماوي جرى وفقًا للتعاون القضائي بين ليبيا ...
ليبيا
بالصور: المشير حفتر يستقبل رئيس المخابرات العامة المصرية
ليبيا
سلامة يدعو الأمم المتحدة «لإنقاذ صدقيتها ونفسها» في ليبيا
ليبيا
غسان سلامة يؤكد «تبديد سوء الفهم» مع المشير حفتر
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

3 مشروبات لا ينصح بتناولها قبل الإفطار