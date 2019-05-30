طوني قطان يطرح «عَمّال تحلَو» ويستعد لجولة أميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 مايو 2019, 04:12 مساء
أغنية «عَمّال تحلَو» من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طوني قطان (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح المطرب الأردني طوني قطان أغنيته الجديدة «عَمّال تحلَو» عبر تطبيق أنغامي، كما سيتم طرحها خلال الأيام المقبلة عبر «يوتيوب» وباقي تطبيقات الموسيقى، بالإضافة إلى الإذاعات العربية.

أغنية «عَمّال تحلَو» من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طوني قطان. 

ومن جهة أخرى، يستعد طوني خلال الأيام المقبلة للسفر إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث يحيي هناك مجموعة من الحفلات ضمن جولة في عدد من المدن والولايات منها نيو جيرسي وديترويت وشيكاغو وبورتلاند وسان خوسيه، والجولة بتنظيم من شركة «بترا إيفنتس» إبراهيم كرادشة.

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