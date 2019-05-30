هبة عبدالغني تنتهي من «لمس أكتاف»

هبة عبدالغني، يسار، مع كرم جابر وسمر مرسي في كواليس «لمس أكتاف» (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهت الفنانة المصرية هبة عبدالغني الأربعاء، من تصوير مشاهدها الأخيرة ضمن أحداث مسلسل «لمس أكتاف» بطولة النجم ياسر جلال، والذي يتم عرضه حاليًا عبر قناة CBC.

وتجسد هبة شخصية «نيفين» زوجة «أشرف» الشخصية التي يقدمها بطل المصارعة العالمي كرم جابر خلال أحداث المسلسل والذي أصيب بالشلل بعد مباراة ضد صديقه أدهم الشخصية التي يقدمها ياسر جلال.

وأعربت هبة عن سعادتها بردود الأفعال والإشادات التي تلقتها سواء من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك من الجمهور في الشارع، خصوصًا أن شخصية «نيفين» موجودة داخل كل بيت مصري.

مسلسل «لمس أكتاف» بطولة ياسر جلال وفتحي عبدالوهاب وإيمان العاصي وحنان مطاوع ومحمد عز وشريف دسوقي وأحمد كشك، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.