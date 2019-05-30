أبطال «الممر» يكشفون تفاصيله قبل طرحه في العيد

جانب من المؤتمر الصحفي لفيلم «الممر» (أرشيفية: الإنترنت)

عقد صناع فيلم «الممر» مؤتمرًا صحفيًّا مساء الأربعاء، داخل أحد الفنادق المطلة على نيل القاهرة، وذلك لكشف تفاصيل الفيلم المقرر بدء عرضه في موسم عيد الفطر المقبل.

وحضر المؤتمر أبطال الفيلم أحمد عز وأحمد رزق وهند صبرى وشريف منير ومحمد فراج وإياد نصار وأحمد فلوكس وأحمد صلاح حسني ومحمد الشرنوبي وأمير صلاح الدين ومحمد جمعة والشاعر أمير طعيمة والمخرج شريف عرفة، بالإضافة إلى المنتج هشام عبدالخالق.

ووجه النجم أحمد عز الشكر لفريق عمل فيلم «الممر» وخاصة المنتج هشام عبدالخالق نظرًا لقيامه بالمغامرة وإنتاج فيلم بهذه الميزانية الضخمة، مضيفًا أنه سعيد أيضًا بالعمل مع المخرج شريف عرفة، والذي طالبهم أن يكونوا ضباطًا حقيقيين وليس مجرد ممثلين، وهو ما ظهر من التدريبات التي تلقوها جميعًا داخل إحدى القواعد العسكرية.

وتابع عز، أنه سعيد بالعمل مع الفنانة هند صبري وخصوصًا أن بدايتهما سويًا وأنها فنانة «شاطرة» يتحدث عنها شغلها.

من جانبه، قال المنتج هشام عبد الخالق إن الفيلم بالنسبة له كان حلمًا وأنه منذ عام 2016، تحدث مع شريف عرفة مخرج الفيلم وكان لديه تصور وهو صاحب الفكرة وعرضنا الأمر على الشؤون المعنوية وقاموا بإمدادنا بكل الإمكانيات وشجعونا على تنفيذه.

وأضاف عبد الخالق أن الفيلم تخطت ميزانيته إطار الميزانيات المحسوبة لظروف العمل ولكبر فريق العمل، موضحًا أن معظم الأبطال تنازلوا عن جزء من أجورهم من أجل خروج الفيلم بشكل مثالي، ورغبة منهم أن تذهب الأموال في عمليات الإنتاج.

أما المخرج شريف عرفة فقال إن العمل ليس فيلمًا حربيًا وإنما فيلم يتناول فترة صعبة مرت على مصر، مؤكدًا أن الشؤون المعنوية والقوات المسلحة دعمت الفيلم بشكل كبير دون تدخل فيما سنقدمه.

يٌشارك فى بطولة فيلم «الممر» عدد كبير من النجوم وهم أحمد عز وأحمد رزق وإياد نصار وأحمد فلوكس ومحمد فراج وأحمد صلاح حسني ومحمد الشرنوبي ومحمد جمعة ومحمود حافظ وأمير صلاح الدين وأسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري وشريف منير وإنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، تأليف وإخراج شريف عرفة.