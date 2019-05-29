الفنان حسن البيجو يعيد تقديم رائعة الموسيقار خليفة الزليتني

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الأربعاء 29 مايو 2019, 11:50 مساء
من اليسار الفنان حسن البيجو. (أرشيفية: الإنترنت)

أعاد الفنان حسن البيجو، تقديم رائعة الموسيقار خليفة الزليتني أغنية «مع ريح الهوى والشوق»، بتوزيع جديد وبمصاحبة فرقة الزمن الجميل.

وقال الفنان البيجو لـ«بوابة الوسط»، الأربعاء «الأغنية من غناء الفنان القدير خليفة الزليتني وكلمات الشاعر الغنائي المعروف عبدالله منصور وقام بإعادة توزيعها الفنان الشاب معتز سلامة وهي من ضمن الأغاني التي قمت مؤخرا بإعادتهم من جديد».

ولفت الفنان حسن البيجو إلى أنه تحصل على «موافقة من الفنان المبدع خليفة الزليتني بعد نجاح اعمالي السابقة مثل (نور عيون وغيرها) الاغنية بمشاركة فرقة الزمن الجميل وجرى التسجيل والتصوير باستديوهات بنغازي وإنتاج احمد سليم مدير عام شركة برقة وشارك العزف على آلة الكمان الفنان رمضان غمق».

يذكر أن الفنان حسن البيجو قدم أكثر من 5 أعمال مع فرقة (الزمن الجميل) التي أسسها الفنان أحمد الزليتني العام الماضي من أبرز فناني وعازفي بنغازي وليبيا، وعلى رأسهم عازف الكمان الشهير الفنان مصطفى الإسكندراني والفنان نوري السراوي والفنان صلاح بن سعود والفنان عوض بوزنوكة والفنان أحمد السعيطي والفنان مصطفى نجم والفنان عوض الحداد.

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