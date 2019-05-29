«الجونة السينمائي» يطلق مسابقة الحرف الیدویة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 مايو 2019, 03:10 مساء
الدورة الجديدة من المهرجان تنطلق في سبتمبر المقبل (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مهرجان «الجونة السینمائي» ومؤسسة «ساویرس للتنمیة الاجتماعیة» فتح باب التقدیم للجمعیات الأهلیة ومؤسسات المجتمع المدني لمسابقة الحرف الیدویة، التي یطلقها المهرجان والمؤسسة بهدف تمكین الفنانین والحرفیین المصریین المهرة، ودعم ممارساتهم الإبداعیة، وتعزیز قیمة المنتجات المصنوعة بأیادٍ مصریة خالصة. 

بالإضافة إلى تقدیم مصر للعالم من خلال منتج یعكس التاریخ والهویة والثقافة المصریة، ویتمیز بجودة عالیة في التصمیم والتنفیذ.

ستُتاح الفرص العادلة، من خلال المسابقة، أمام جمیع مؤسسات المجتمع المدني، التي تعمل في مجال الحرف الیدویة والتراثیة، للتقدم بمقترحاتهم لتصمیم وتنفیذ شنطة هدایا دعائیة للدورة الثالثة لمهرجان «الجونة السینمائي» لعام 2019.

وصرحت المهندسة نورا سلیم، المدیر التنفیذي لمؤسسة «ساویرس للتنمیة الاجتماعیة»: «نحن سعداء بشراكتنا مع مهرجان الجونة السینمائي، ونفخر بكوننا جزءًا من هذا العمل الذي یهدف إلى تمكین الحرفیین المصریین اقتصادیًا، وإحیاء التراث وتعزیز قطاع الحرف الیدویة المصریة، ودعم المنتج المصري الذي یتمیز بالجودة وروعة التصمیمات».

كما عقّب عمرو منسي، الرئیس التنفیذي لمهرجان الجونة، قائلًا: «یُعد الحفاظ على الحرف الیدویة، وحمایتها، والعمل على استدامتها، والتعریف بها من التحدیات المتنامیة في العالم بأسره. وإذا لم نحیي هذه الأشكال الفنیة، وننشر الوعي بها في المساحات العمرانیة، فهذه الحرف مهددة بالانقراض. لابد أن نولي المنتجات الیدویة الاهتمام الكافي، ونمنح صناعها من الحرفیین الاعتراف المستحق بمهاراتهم. كما یسعد مهرجان الجونة السینمائي بالمساهمة في جهود مؤسسة ساویرس للتنمیة الاجتماعیة، بخصوص هذا الشأن».

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