أمسية شعرية قصصية في مكتبة الشهيد مفتاح بوزيد ببنغازي

ينظم صالون برنيق الثقافي، اليوم الأربعاء 24 رمضان المبارك، أمسية شعرية وقصصية، بمكتبة الشهيد مفتاح بوزيد بمنطقة سيدي حسين بمدينة بنغازي.

ويشارك في الأمسية، التي تقام الساعة العاشرة، القاص بالقاسم السحاتي والشاعر الغنائي أحمد العبيدي.

يذكر أن القاص بالقاسم السحاتي عضو مؤسس بمختبر القصة القصيرة بنغازي من مواليد 1964، وصدرت له مجموعة قصصية بعنوان «تسكع على أرصفة الذاكرة»، ونشر العديد من النصوص في عدد من المطبوعات والصحف والمجلات المحلية والعربية.

أما الشاعر أحمد العبيدي، فهو شاعر غنائي وشعبي وممثل مسرحي شارك في عديد المهرجانات المحلية والدولية وتحصل على عديد الجوائز، وقدم برامج مسموع تراثي منها «همسات وذاكرة مواطن»، وصدر له ديوان شعري بعنوان «انعدك حلم» وكتاب مسرحية بعنوان «أحفاد عمر».