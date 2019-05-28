برنامج «عودة مرسكاوي» يستضيف نخبة من الفنانين والشعراء الشعبيين

برنامج «عودة مرسكاوي»يستضيف نخبة من الفنانين والشعراء الشعبيين. (الوسط)

يستضيف برنامج «عودة مرسكاوي»، الذي يعده ويقدمه الشاعر والإذاعي جمال الدريوي، نخبة من الفنانين والشعراء الشعبيين.

وقال الدريوي لـ«بوابة الوسط»، الثلاثاء، «بدأت تصوير برنامج عودة مرسكاوي، وكان يبث كمسموع في عديد المحطات المسموعة، منها الوطنية والمستقبل وراديو بي بي إن وشباب بنغازي ورعد، والآن يعود للمرئية من جديد بطلب من الناس والمهتمين بالشأن الفني».

ولفت الدريوي إلى أن البرنامج يستضيف «الفنانين ابريك الحوتي ورافع العكوكي ومفتاح الفهري وفوزي اصغيرونة، ومجدي الكاديكي، ومجدي السنوسي، والشعراء ونيس الشريف ومفتاح الشهيبي وعمر الفزاني».

يذكر أن برنامج «عودة مرسكاوي» بدأ بثه مرئيًّا وإذاعيًّاعلى قناة فزان وعدد من محطات الراديو منذ العام 2012، لكنه توقف منذ أكثر من 4 سنوات.

الشاعر والإذاعي جمال الدريوي. (الوسط)