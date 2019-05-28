سوزان نجم الدين مستمرة في إثارة الجدل بـ«ابن أصول»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 مايو 2019, 04:42 مساء
سوزان نجم الدين وحمادة هلال في كواليس «ابن أصول» (خاص لـ بوابة الوسط)

ما زالت الفنانة السورية سوزان نجم الدين تثير جدلًا واسعًا بمسلسلها «ابن أصول»، الذي يعرض حاليًّا على القنوات الفضائية، خصوصًا بعدما احتلت الأم الأصغر والأجمل والأكثر جدلًا في حلقات مسلسلات رمضان وحصلت على إشادات كبيرة عن أدائها المتميز والمتنوع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة جعلها تتصدر التريند عبر «تويتر».

ونجحت سوزان نجم الدين في «ابن أصول» في الوصول إلى جماهير مصر والوطن العربي من خلال الأحداث الأخيرة الملتهبة دراميًّا وغير المتوقعة وخصوصًا الأسرة بعدما قدمت فصلًا كبيرًا من صراع الأمهات والأبناء بشكل متقن وحقيقي أدى إلى أزمات كبيرة.

أكثر ما أثار الجدل ومازال مفاجئا للمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو دور الأم الأصغر والأجمل والأكثر أناقة والذي تلعبه سوزان بحرفية كبيرة وإحساس مرهف خاصة طريقة حبها لابنها «ميشو» التي وصلت للصدام العنيف بسبب حب التملك.

مسلسل «ابن أصول» بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين وآيتن عامر وعماد رشاد وإيناس كامل ومحمد نجاتي وفراس سعيد، تأليف أحمد محمود أبو زيد وإنتاج سينرجي تامر مرسي وإخراج محمد بكير.

تعليقات رواد التواصل الاجتماعي على دور سوزان نجم الدين (تويتر)
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