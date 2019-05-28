محمد منير: سعيد بالغناء لأطفال مستشفى السرطان

محمد منير في كواليس أغنية «إنت البطل» (خاص لـ بوابة الوسط)

طرحت أغنية الفنان المصري محمد منير «إنت البطل» الإثنين، والتي يغنيها لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357.

وتعد أغنية «إنت البطل» أول عمل غنائي يشارك فيه محمد منير لصالح مستشفى سرطان الأطفال، ومن جانبه أعرب «الكينغ» عن سعادته الغامرة بمشاركته في هذه النوعية من الأعمال الخيرية، خصوصًا إذا كانت لصالح أطفال مرضى السرطان، والتي تحمسهم على الصمود في مواجهة هذا المرض اللعين، مؤكدًا أنها تجربة رائعة أن يقدم عملاً، يساهم حتى ولو بجزء بسيط للتخفيف عن الأطفال، وفقًا لبيان.

أغنية «إنت البطل» من كلمات نصر الدين ناجي وألحان وتوزيع أحمد فرحات، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي وتنفيذ شركة «ريلود» محمود فكري.