مجدي البحيري: أعود لتصوير «أبو جبل» بعد تماثلي للشفاء

الفنان المصري مجدي البحيري في كواليس «أبو جبل» (خاص لـ بوابة الوسط)

قال الفنان المصري مجدي البحيري إنه رأى الموت بعينيه، عقب سقوطه مغشيًّا عليه ظهر الأحد، أثناء تصوير مشاهده الأخيرة ضمن أحداث مسلسل «أبو جبل».

وأضاف: «كنت في لوكيشن التصوير لمدة 16 ساعة تقريبًا، وفجأة لم أشعر بنفسي إلا وأنا في المستشفى والأطباء يقولون إنهم يشكون في إصابتي بشلل نصفي في الوجه ويطلبون عمل مجموعة من الفحوصات والأشعة ليتأكدوا».

وأشار مجدي إلى أنه قضى ليلة من أسوأ ليالي حياته في المستشفى وهو نائم على سريره خائف من نتيجة الأشعة وما قد تسفر عنه، مؤكدًا أنه سيعود الثلاثاء لاستكمال تصوير مشاهده الأخيرة في المسلسل.

وتوجه مجدي بالشكر لكل من سأل عنه وهو في المستشفى، طالبًا من الجمهور الدعاء له في هذه الأيام المباركة بالشفاء.

ويشارك مجدي في بطولة مسلسل «أبو جبل» مع الفنانين مصطفى شعبان ومحمد دياب ومحمد علي رزق ونجلاء بدر ومحمود البزاوي، وهو من إنتاج تامر مرسي، إخراج أحمد صالح.