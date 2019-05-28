أول عمل مصري من إنتاج «نتفليكس»

تنتج «نتفليكس» عملًا مأخوذًا عن روايات وقصص «ما وراء الطبيعة»، للكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق، حسب ما أعلنت الشبكة الأميركية.

أعلنت ذلك الصفحة الرسمية لشبكة «نتفليكس» على «فيسبوك»، وكذلك المخرج المصري عمرو سلامة الذي سيتولى إخراج العمل، فيما يعد هذا الإنتاج الأول لعمل مصري من إنتاج «نتفليكس»، بعد قرار الشبكة إذاعة أعمال عربية في الفترة الأخيرة.

وعربيًا يعد هذا العمل العربي الثالث على الشبكة بعد «مدرسة الروابي للبنات» للمخرجة الأردنية تيما الشوملي، ومسلسل «جن» للكاتب الأردني باسل غندور.

وسلسلة «ما وراء الطبيعة» هي الأكثر مبيعًا في العالم العربي للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وبيع منها أكثر من 15 مليون نسخة، وتدور أحداثها المليئة بالغموض والإثارة بشأن مغامرات طبيب أمراض الدم الأعزب رفعت إسماعيل بطل «ما وراء الطبيعة».