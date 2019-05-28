أول عمل مصري من إنتاج «نتفليكس»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 مايو 2019, 12:00 مساء

تنتج «نتفليكس» عملًا مأخوذًا عن روايات وقصص «ما وراء الطبيعة»، للكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق، حسب ما أعلنت الشبكة الأميركية.

أعلنت ذلك الصفحة الرسمية لشبكة «نتفليكس» على «فيسبوك»، وكذلك المخرج المصري عمرو سلامة الذي سيتولى إخراج العمل، فيما يعد هذا الإنتاج الأول لعمل مصري من إنتاج «نتفليكس»، بعد قرار الشبكة إذاعة أعمال عربية في الفترة الأخيرة.

وعربيًا يعد هذا العمل العربي الثالث على الشبكة بعد «مدرسة الروابي للبنات» للمخرجة الأردنية تيما الشوملي، ومسلسل «جن» للكاتب الأردني باسل غندور.

وسلسلة «ما وراء الطبيعة» هي الأكثر مبيعًا في العالم العربي للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وبيع منها أكثر من 15 مليون نسخة، وتدور أحداثها المليئة بالغموض والإثارة بشأن مغامرات طبيب أمراض الدم الأعزب رفعت إسماعيل بطل «ما وراء الطبيعة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليفربول يحسم جائزة أفضل لاعب وأجمل هدف في الموسم
رياضة عالمية
البعثة الأممية: لا صحة لما نشر من تضليل إعلامي بشأن توافد عناصر متطرفة إلى ليبيا
ليبيا
خطة طوارئ تونسية - أممية لاستقبال لاجئين محتملين من ليبيا
ليبيا
شاهد من النوادر.. حكم يسجل هدفا في أحد الفريقين .. فماذا قرر؟
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - تواصل اجتماعي ليبي!
كاريكاتير
صندوق النقد: معارك ليبيا تضاعف تقلبات أسعار النفط
ليبيا
حفتر: في حال سلمت الميليشيات أسلحتها لن تكون هناك حاجة لوقف إطلاق النار
ليبيا
المشير خليفة حفتر يتهم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بـ«الانحياز»
ليبيا
صحف فرنسية: لا مؤشرات لحل الأزمة الليبية قريبًا
ليبيا
رحيل الروائي الليبي عبد الرسول العريبي
ليبيا
«موائد الرحمن» في ليبيا.. تكافل اجتماعي للنازحين والمهاجرين
ليبيا
خبير إيطالي: ينبغي على المجتمع الدولي تأييد خيار الفيدرالية في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطعمة تزيد الحموضة وأخرى تخففها