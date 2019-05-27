الإعلان عن تطوير برنامج جائزة مفتاح بوزيد للصحافة

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الإثنين 27 مايو 2019, 10:37 مساء

أعلن عضو لجنة جائزة مفتاح بوزيد للصحافة، معتز المجبري أن اللجنة قررت تطوير برنامج الجائزة، مشيراً إلى تغيير اسم الجائزة إلى «جائزة الشهيد مفتاح بوزيد التقديرية والتشجيعية للصحافة».

وقال المجبري لـ«بوابة الوسط» الإثنين «منذ الاجتماع الاول للجنة المشرفة على الجائزة تقرر تطوير برنامج الجائزة اعتبارا من دورتها الثالثة 2019».

وأضاف: «تمنح الجائزة التقديرية لأحد الصحفيين الرواد بينما تمنح الجائزة التشجيعية لأحد الصحفيين الليبيين الذين قدموا خلال العام أعمالا صحفية متميزة».

ولفت المجبري إلى أن «شروط الترشح لنيل الجائزة في الفئة التشجيعية أن يتقدم الصحفي بمواد نُشرت خلال الفترة من 1/4/2018 وحتى 31/3/2019 لكن هناك من تقدم بمواد قديمة نشرت قبل التاريخ المحدد».

وتابع قائلاً: «يشترط أيضا تعبئة استمارة الترشح كاملة من قبل الصحفي المترشح وهو أيضا شرط أخلَّ به بعض المشاركين الذين أرسلوا مشاركات دون تعبئة الاستمارة».

وأشار المجبري إلى أن «هناك مؤسسات تقوم بترشيح بعض الأشخاص للجائزة التقديرية مراعية عامل السن واللجنة تختار من بين المرشحين».

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