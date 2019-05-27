إعلان أسماء الفائزين بجائزة «مفتاح بوزيد» للصحافة

جمعة الفاخري رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني في أثناء إعلان أسماء الفائزين بجائزة مفتاح بوزيد للصحافة، بنغازي، 26 مايو 2019 (فيسبوك)

خلال حفل إحياء ذكرى استشهاد الصحفي مفتاح بوزيد، والذي تنظمه مؤسسة برنيق للصحافة برعاية الهيئة العامة للثقافة، أعلنت، الإثنين، نتائج الدورة الثالثة (2019) من جائزة مفتاح بوزيد للصحافة، بفرعيها (التقديرية والتشجيعية).

ومناصفة، حصل الصحفي، محمود البوسيفي، وعميد المصورين، محمد كرازة على الجائزة التقديرية، فيما حلصت الصحفيتان ريم امراجع العبدلي ورجاء عمر الشيخي على الجائزة التشجيعية، حسب صفحة الجائزة على «فيسبوك».

وحسب المنشور، «تستعد لجنة جائزة مفتاح بوزيد للتحضير لاحتفالية كبرى لتسليم الجائزة خلال شهر يونيو القادم».

عن الجائزة

جائزة مفتاح بوزيد للصحافة هي جائزة سنوية بموجب قرار هيئة الثقافة لعام 2016، ويفترض أن تعلن نتائج الجائزة بداية كل عام مع الإعلان عن الفائز في 26 يونيو من كل عام.

وتمنح الجائزة التقديرية لصحفي ليبي بشرط أن يكون له دور ريادي في الصحافة ولا يزال يمارس العمل الصحفي، وقدم من خلال إنتاجه الصحفي إضافة إلى الصحافة في أي من مجالاتها وألا يقل عمره عن 45 عامًا في تاريخ منح الجائزة، فيما تمنح الجائزة التشجيعية لصحفي ليبي نشر خلال عام منتجًا صحفيًا متميزًا في أي مجال من المجالات الصحفية، على أن يكون نشر في إحدى الصحف الليبية أو العربية سواء المطبوعة أو الإلكترونية، كما يمكن ترشيح مواد أعدها فريق صحفي (بحد أقصى ثلاثة صحفيين) وتوزع الجائزة بالتساوي فيما بينهم، على ألا يزيد عمر المترشح على 45 عامًا.

مسيرة وسيرة

اغتال مسلحون، يوم الإثنين 26 مايو 2014 رئيس تحرير جريدة «برنيق» الصحفي مفتاح بوزيد بشارع جمال بالقرب من فندق تبستي في مدينة بنغازي شرق البلاد، ويشار إلى أن بوزيد كان يعد من معارضي الحركات المتشددة التي تنتشر في ليبيا وعدد من البلاد العربية والأفريقية.

وولد مفتاح عوض بوزيد في 26 يناير 1964 في مدينة بنغازي، حيث نشأ وتخرج في جامعتها وبالتحديد قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد، وترأس إدارة قسم الحوادث في جريدة «قورينا» سابقًا وفي 2011 عمل في جريدة «برنيق» قبل أن يصبح ثالث رئيس تحرير لها.

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