مصر رئيسًا شرفيًّا لمهرجان «ألوان المسرحي» بالمغرب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 مايو 2019, 01:19 مساء
هيثم الهواري ومحمد العكاري مدير مهرجان «ألوان المسرحي» (خاص لـ بوابة الوسط)

اختارت إدارة مهرجان «ألوان الدولي لمسرح الشارع» بمدينة بن جرير المغربية، الناقد الفني المصرى هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان «المسرحي الدولي لشباب الجنوب» ليكون رئيس شرف الدورة الرابعة للمهرجان، المزمع انعقادها فى الفترة من 3 وحتى 6 أكتوبر المقبل.

وقال المخرج المغربي محمد العكاري رئيس جمعية «ألوان للمسرح والسينما» ومدير المهرجان إن اختيار إدارة المهرجان الناقد الفني هيثم الهواري جاء بإجماع جميع الأعضاء نتيجة مجهوداته في خدمة المسرح العربي والأفريقي، وأيضًا مجهوده الكبير في توجيه وتدريب شباب المسرح، وخدماته الكثيرة للمسرح المغربي. 

وفي نفس السياق أعلنت إدارة المهرجان بدء التسجيل في الدورة الرابعة، دورة الفنانة المغربية ثريا جبران، للفرق التي ترغب في المشاركة على أن يكون آخر موعد للمشاركة هو الأول من يوليو المقبل.

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