نجوى كرم وسيف عامر يغنيان في دبي ثاني أيام العيد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 مايو 2019, 04:03 مساء
المطربة اللبنانية نجوى كرم (خاص لـ بوابة الوسط)

تستعد الفنانة اللبنانية نجوى كرم لإحياء حفل غنائي في أحد فنادق العاصمة الإماراتية دبي، ثاني أيام عيد الفطر المبارك برفقة كل من الفنانين سيف عامر ووليد الجاسم وعبدالله النايف وعبدالقادر هدهود.

وعبرت الفنانة الملقبة بـ«شمس الأغنية العربية» عن سعادتها مع اقتراب الحفل الذي ستحييه برفقة فنانين مميزين، مبدية إعجابها بالجمهور المتواجد في دبي، وأضافت: «سعيدة جدًا للتواجد في دبي ثاني أيام العيد، وإحياء حفل برفقة نجوم مميزين، وإطلالتي في دبي دائمًا ما تكون مميزة، لأن الجمهور هناك ذواق ومتميز بكل معنى الكلمة».

وتابعت: «دبي قبلة النجوم، وتضم عددًا كبيرًا من الجنسيات المختلفة، جميع الفنانين يشعرون بسعادة عارمة عندما يقفون أمام جمهور دبي الذي يخلق جوًا من الفرحة لا يمكن أن يشعر به إلا من يحضر.. أتمنى أن أقدم حفلاً يليق بجمهور دبي».

من جهته، أبدى الفنان العراقي سيف عامر سعادته بالحفل المقرر في دبي، ووعد الجمهور بتقديم سهرة ستبقى بالذاكرة، وأضاف: «التواجد في دبي بحد ذاته أمر رائع، والغناء مع نجوم كبار والوقوف إلى جانب نجوى كرم في حفل واحد أمر استثنائي بالنسبة لي».

وأردف: «الجمهور الذي سيحضر الحفل سيكون سعيدًا جدًا بما سنقدمه، وأعد الجميع بأن يكون الحفل أشبه برحلة في عالم المتعة والفرحة والإثارة.. دبي قبلة النجوم والمشاهير، وجمهورها الذواق يستحق منا أن نبذل ما بوسعنا لإسعاده».

ستتولى شركة «كابانا» للإنتاج والتوزيع الفني تغطية الحفل الذي يحظى باهتمام إعلامي كبير.

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