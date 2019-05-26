توقيف مساعد ستان لي بتهمة إساءة معاملة شخص مسن

ستان لي المبتكر الراحل لقصص عالم مارفل الشهيرة (أ ف ب)

أوقف مساعد ستان لي المبتكر الراحل لقصص عالم مارفل الشهيرة، السبت في ولاية أريزونا الأميركية على خلفية شبهات بإساءة معاملة شخص مسن والتزوير والسرقة والاحتجاز غير القانوني، بحسب ما أعلنت شرطة لوس أنجليس.

وأشارت الشرطة في بيان إلى أن كيا مورغان «سيمثل أمام قاضٍ وقد يسلم إلى لوس أنجليس لمواجهة تهم» قضائية، وفقًا لـ«فرانس برس».

وتوفي ستان لي الذي أحدث ثورة في الثقافة الشعبية الأميركية خلال العقود الأخيرة من خلال مساهمته في ابتكار شخصيات أبطال خارقة شهيرة بينها «سبايدر مان» و«بلاك بانثر»، في نوفمبر الماضي عن 95 عامًا بعد معاناة مع المرض.

كما كان محور تحقيق انطلق في مارس 2018 بشأن شبهات بتعرضه لإساءة معاملة.

وتقدم محاميه السابق توم لالاس، العام الماضي، من القضاء بطلب حماية لستان لي من مورغان، قائلًا إن هذا الأخير البالغ 43 عامًا «أقحم نفسه في حياة لي بوصفه راعيًا له» وعزله عن أقربائه.

وقال لالاس إن مورغان استغل لي الذي كان يُظهر علامات فقدان للذاكرة وصعوبة في التمييز، في ظل الصراع على ثروة هذا الرجل المقدرة بأكثر من 50 مليون دولار.

وبالإضافة إلى طلب الحماية، أوقفت سلطات لوس أنجليس كيا مورغان العام الماضي بتهمة القيام بنداءات استغاثة كاذبة عبر خط الطوارئ «911»، قال فيها إن حياة لي في خطر.

وتشير الشرطة إلى أن مورغان أجرى هذه الاتصالات لإقناع لي بترك دارته في هوليوود هيلز والانتقال إلى مقر سكني آخر في بيفرلي هيلز في يونيو الماضي بغية عزله عن محيطه وإبقائه تحت السيطرة.

كذلك تتهم الشرطة مورغان بالسرقة بما يشمل تلفيق جلسات توقيع إهداءات مفترضة بقيمة 262 ألف دولار، وهي أموال لم تصل يومًا إلى ستان لي.

وبعد طلب الحماية العام الماضي، قال مورغان لموقع «تي إم زي» المتخصص في أخبار المشاهير: «قدمت عناية كبيرة لستان لي خلال سنوات طويلة خلت ولم أواجه يومًا أية مشكلة مباشرة مع ستان».

وقال: «سأثبت بما لا يقبل الشك زيف الادعاءات الموجهة في حقي. الحقيقة ستظهر».