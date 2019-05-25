بانكسي يترك بصمته في بينالي البندقية

صورة ملتقطة في 9 مايو 2019 تظهر رجلا مجهولا يُعتقد أنه فنان الشارع بانكسي، قرب مجموعة أعمال زيتية في مدينة البندقية الإيطالية (أ ف ب)

كشف فنان الشارع الأشهر في العالم بانكسي مشاركته على طريقته في بينالي البندقية هذا العام، من خلال رسم على حائط متداع لطفل مهاجر يطلق نداء استغاثة ولوحات تندد بوجود سفن سياحية على البحيرة.

ففي تسجيل مصوّر نشره عبر حسابه على «إنستغرام»، ظهر الفنان المعروف بمبادراته الفنية الساخرة أو الغريبة، متخفيًا تحت معطف ومعتمرًا قبعة ليبدو كفنان متجول على رصيف إحدى القنوات المائية في البندقية على مرأى من المارة والسياح المشدوهين، حسب «فرانس برس»، الجمعة.

ويكشف الفنان في التسجيل عن تسع لوحات تظهر لدى جمعها الواحدة بجانب الأخرى مشهدًا متخيلًا لسفينة سياحية ضخمة، وسط قوارب الغندول الصغيرة التي تشتهر بها المدينة الإيطالية.

وأطلق على هذا العمل الفني اسم «فينيس إن أويل» (البندقية بالزيت)، في رسالة بدا المراد منها التنديد بموجات السياحة الكبرى، التي تعكر صفو الحياة في هذه المدينة.

وأرفق الفنان البريطاني الغامض هذا التسجيل المصوّر برسالة مبطنة إلى منظمي بينالي البندقية، الملتقى البارز للفن المعاصر الذي انطلق في 11 مايو، جاء فيها «رغم أنه الحدث الفني الأكبر والأبرز في العالم، لكني لم أدع إليه يوما لسبب معين».

ويظهر هذا التسجيل المصوّر الذي شوهد أكثر من مليوني مرة، بانكسي في ساحة القديس مرقس الشهيرة فيما يبلغه شرطيون بضرورة إزالة كشك العرض الخاص به.

غير أن فنان الشارع الأشهر اختار أيضًا أن يترك بصمة خاصة لمروره في البندقية، إذ ظهر خلال الأيام الأخيرة على أحد جدران المدينة رسم يبيّن طفلا مهاجرا يرتدي سترة نجاة ويطلق دخانا زهريا للاستغاثة.

وكالعادة، لم يوقع الفنان عمله غير أن مستخدمي الإنترنت الذين يعرفونه جيدا لا يشككون البتة في أنه صاحب هذا الرسم خصوصا لكونه نشر تسجيلا مصوّرا عبر انستغرام يوثق إنجازه هذا.

في أكتوبر 2018 تصدر بانكسي الأخبار عندما بيع أحد أعماله في مزاد في لندن بمبلغ يفوق المليون و200 ألف دولار وتمزق تلقائيا أمام أعين الحضور بفضل مقص مخفي في الإطار.

ولا تزال هوية بانكسي لغزا لا يعرف حقيقته سوى حفنة من المقرّبين من الفنان منذ بداياته في التسعينات. ولا يُعرف عنه سوى أنه بريطاني متحدر من مدينة بريستول، ولديه صفحة على «إنستغرام» يتابعها أكثر من 5 ملايين مشترك وموقع إلكتروني ينشر عليه أعماله.