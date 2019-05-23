أحمد السقا: مخرج «ولد الغلابة» سر نجاحه

أحمد السقا والمخرج محمد سامي (خاص لـ بوابة الوسط)

أرجع الفنان المصري أحمد السقا سبب النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «ولد الغلابة» في رمضان هذا العام إلى المجهود الذي بذله المخرج محمد سامي، موجهًا له الشكر والامتنان على هذا المجهود الذي بذله والوقوف على أدق تفاصيل العمل منذ بدايته حتى الانتهاء من التصوير نهائيًّا.

وأضاف أن سامي مخرج جرئ ومتطور في أدواته الإخراجية ويملك أسلحة عديدة في فن الإخراج لمستها بنفسي في تنفيذ كل مشاهد العمل، قائلاً «كما أنه قام بتغيير جلدي كليًا وأشرف بنفسه على تفاصيل العمل من الألف للياء ويملك أيضًا عين ورؤية ثاقبة تميزه لذلك أوجه له تحية من القلب على كل هذا المجهود الذي بذله وسهامه في نجاح العمل».

يشارك في بطولة «ولد الغلابة» محمد ممدوح ومي عمر وإنجي المقدم وصفاء الطوخي وهادي الجيار وهبة مجدي وريم سامي، من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.