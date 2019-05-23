دانييل كريغ يخضع لعميلة جراحية بعد إصابته في «جيمس بوند»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 مايو 2019, 10:43 صباحا
الممثل البريطاني دانييل كريغ في مقر الأمم المتحدة - نيويورك، 14 أبريل 2015 (أ ف ب)

يخضع الممثل البريطاني دانييل كريغ لعملية جراحية في الكاحل بعد تعرضه لإصابة أثناء تصوير الجزء الجديد من سلسلة أفلام «جيمس بوند»، إلا أن ذلك لن يؤثر على مواعيد الإنتاج.

وأصيب دانييل كريغ خلال التصوير في جامايكا ضمن مشاركته الخامسة في دور العميل السري الأشهر في العالم، بحسب ما جاء الأربعاء، في الحساب الرسمي لجيمس بوند عبر «تويتر»، وفقًا لـ«فرانس برس».

وأوضح المصدر نفسه أن بدء عرض الجزء الخامس والعشرين من مغامرات العميل 007 لا يزال مقررًا في أبريل 2020.

وجدول الإنتاج لن يتغير مع أن كريغ سيضطر إلى أخذ قسط من الراحة ليتعافى، مدة أسبوعين بعد العملية.

وتردد منذ الأسبوع الماضي أن كريغ أصيب. واتصلت وكالة «فرانس برس» بوكلاء أعماله لكنها لم تحصل على رد.

وذكرت صحيفة «نيويورك بوست» أن الممثل انزلق على رصيف وسقط أرضًا.

ودانييل كريغ هو أول ممثل يؤدي بنفسه عددًا كبيرًا من المشاهد الخطرة من بين كل الذين تولوا دور العميل السري الشهير. وتسبب له ذلك بإصابات عدة.

فهو خسر سنين قاطعين خلال تصوير فيلم «كازينو رويال» وعانى من خلع في الكتف في فيلم «كوانتوم أوف سولاس» ما اضطره أيضًا للخضوع لعملية جراحية.

ويؤدي كريغ (51 عامًا) دور جيمس بوند للمرة الخامسة قد تكون الأخيرة .

وغالبًا ما يعتبر أفضل ممثل أدى دور جيمس بوند. وقد أيد ذلك روجر مور أحد الممثلين الذين سبقوه في تولي هذا الدور.

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