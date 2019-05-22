هيئة الإعلام ومؤسسة برنيق يحيون الذكرى الخامسة لاغتيال الصحفي مفتاح أبوزيد

أعلنت الهيئة العامة للإعلام والثقافة ومؤسسة برنيق للصحافة عن إحيائهما يوم الأحد المقبل الذكرى الخامسة لاغتيال الصحفي مفتاح بوزيد.

وقالت الهيئة إن إحياء الذكرى الخامسة لـ«شهيد الكلمة مفتاح بوزيد» ستشهد الإعلان عن الفائزين بجائزة مفتاح بوزيد للصحافة في دورتها الثالثة.

يذكر أن مسلحين قاموا في 26 مايو 2014 باغتيال رئيس تحرير جريدة «برنيق» الصحفي مفتاح بوزيد بشارع جمال بالقرب من فندق تبيستي في مدينة بنغازي.

وتمنح جائزة مفتاح بوزيد لصحفيين ليبيين أو مؤسسات صحفية خاصة أو عامة توافرت في أعمالها عناصر الإبداع والموضوعية والقدرة في الوصول إلى أوسع قطاعات المجتمع الإنساني في التحقيق أو التقرير الصحفي، والمقالة والقصة الصحفية، والإخراج الصحفي، والريادة الصحفية، والخبر الصحفي، والرسم الساخر (الكاريكاتير)، والتصوير الصحفي.