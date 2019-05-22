هيئة الإعلام ومؤسسة برنيق يحيون الذكرى الخامسة لاغتيال الصحفي مفتاح أبوزيد

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الأربعاء 22 مايو 2019, 10:42 مساء

أعلنت الهيئة العامة للإعلام والثقافة ومؤسسة برنيق للصحافة عن إحيائهما يوم الأحد المقبل الذكرى الخامسة لاغتيال الصحفي مفتاح بوزيد.

وقالت الهيئة إن إحياء الذكرى الخامسة لـ«شهيد الكلمة مفتاح بوزيد» ستشهد الإعلان عن الفائزين بجائزة مفتاح بوزيد للصحافة في دورتها الثالثة.

يذكر أن مسلحين قاموا  في 26 مايو 2014 باغتيال رئيس تحرير جريدة «برنيق» الصحفي مفتاح بوزيد بشارع جمال بالقرب من فندق تبيستي في مدينة بنغازي.

وتمنح جائزة مفتاح بوزيد  لصحفيين ليبيين أو مؤسسات صحفية خاصة أو عامة توافرت في أعمالها عناصر الإبداع والموضوعية والقدرة في الوصول إلى أوسع قطاعات المجتمع الإنساني في التحقيق أو التقرير الصحفي، والمقالة والقصة الصحفية، والإخراج الصحفي، والريادة الصحفية، والخبر الصحفي، والرسم الساخر (الكاريكاتير)، والتصوير الصحفي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لجنة العقوبات بمجلس الأمن تعرض تقريرها بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
مناورات مصرية فرنسية بمنطقة عمل الأسطول الشمالي في البحر المتوسط
دولى
نص إحاطة غسان سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
«الأعلى للدولة» يوصي «الرئاسي» بمقاطعة القمة العربية الطارئة في مكة
ليبيا
الصحة العالمية: 510 قتلى و2467 جريحًا جراء حرب العاصمة
ليبيا
مؤسس هواوي يتحدى واشنطن: الممارسة الحالية للسياسيين الأميركيين تسيء تقدير قوتنا
دولى
السعودية تتصدى لـ«أهداف جوية» قرب مكة
عربى
ظريف يرد على «تبجحات» الرئيس الأميركي بشأن «إبادة» إيران
دولى
استعدادات تونسية لاستقبال لاجئين محتملين من ليبيا
ليبيا
اجتماع ملوك الحلبة في بنغازي
رياضة محلية
يخوت «المتوسط» تعيث فسادًا بأعماق البحار
علوم وتكنولوجيا
قوة مكافحة الإرهاب تكشف عن تعاون استخباراتي مع أميركا وبريطانيا وإيطاليا
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

5 خطوات للحفاظ على إطارات السيارة صيفًا