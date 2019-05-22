عمانية تدخل التاريخ كأول عربي يحصد «مان بوكر الدولية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 مايو 2019, 12:28 مساء
الروائية العمانية جوخة الحارثي وعن يسارها مارلين بوث التي ترجمت روايتها سيدات القمر إلى الانجليزية وفازتا سويا بحائزة مان بوكر الدولية، في لندن في 21 مايو 2019 (أ ف ب)

فازت العمانية جوخة الحارثي بجائزة «مان بوكر الدولية»، التي تمنح لأفضل عمل أدبي مترجم للإنجليزية، عن رواية «سلستيال باديز» (أجرام سماوية).

والعمل الفائز بالجائزة مساء الثلاثاء، ترجمته مارلين بوث عن الأصل الذي كتبته جوخة بالعربية تحت عنوان «سيدات القمر»، وفق «فرانس برس».

وهي المرة الأولى منذ أنشئت «مان بوكر الدولية» في 2005 التي يفوز فيها كاتب عربي بالجائزة. والحارثي (40 عامًا) هي أيضًا أول روائية عمانية يترجم لها عمل إلى الإنجليزية.

وتروي «سيدات القمر» حياة ثلاث شقيقات يشهدن على التطور البطيء في المجتمع العماني بعد الحقبة الاستعمارية.

وقالت رئيسة لجنة التحكيم، بيتاني هيوز، إنّ «الكتاب يستولي على العقول والقلوب بنفس المقدار». وأضافت أنّ «الأجرام السماوية يتناول القوى التي تقيّدنا وتلك التي تحرّرنا»، مشيدةً أيضًا بالترجمة «الدقيقة والشاعرية».

وبلغت قيمة الجائزة المالية 50 ألف جنيه إسترليني (58 ألف يورو تقريبًا) تقاسمتها الحارثي مع مارلين بوث (64 عامًا) وهي أكاديمية أميركية.

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