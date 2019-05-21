رسائل إلى «جمهورية زلحة 3»

من اليسار الفنانة سلوى المقصبي وياسمين الورفلي. (الإنترنت)

منوعة «جمهورية زلحة» منوعة كوميدية بها العديد من الإسقاطات تنقسم إلى ثلاث فقرات من كتابة العديد من الكُتّاب وفكرة وإخراج محمد الصادق بطولة الفنانة سلوى المقصبي وياسمين الورفلي والفنان محمد الصادق والعديد من الشباب من بينهم محمد الفاخري وفرج الترهوني ومحمد الصادق وبسملة الصنقري ومشاركة الفنانة نجاة عطية.



لا أود الكتابة هنا عن العمل بكل تفاصيله، فقط سأتحدث عن الفقرة الأولى «صبايا زلحة» مع أن العمل مقارنة بالجزء الأول والثاني يعتبر أفضل منهما بكثير من كل النواحي

فقرة «صبايا زلحة» يكتبها الكاتب محمد العنيزي وتقوم كل من الفنانة سلوى المقصبي وياسمين الورفلي بتجسيد الشخصيتين «العوانس»، وهنا سأتحدث عن الفنانة سلوى، التي أجادت الشخصية وبتلقائية رائعة، وبخفة دم مميزة، حيث سلاسة الحوار مع تعبيرات الوجه غير المبالغ فيها، تنقل النكتة بأريحية مع تقديم ما يود الكاتب إرساله من رسائل، وبمساعدة الفنانة ياسمين التي تغلبت على صوتها الباكي شكلا ثنائيا رائعا، حقًا شكرا سلوى المقصبي.

أما المخرج محمد الصادق حقق نقلة من خلال جمهورية زلحة رغم قصر الفترة التي تم تصوير العمل فيها فقد كان علامة فارقة لجمهورية زلحة مع الرجاء بالاكتفاء بالإخراج، أما بالنسبة لبسملة الصنقري بما أن الفن الليبي يعاني الكثير ومن أهم معاناته عدم وجود العنصر النسائي لا أستطيع أن أقول لك توقفي عن التمثيل لكن رجاء خاصا تدربي جيدا على الأداء رغم أن المخرج يعلم قدراتك فاكتفى بإعطائك بعض الكلمات لتقوليها ومع هذا كان الصراخ هو البطل لديك.

يبقى أن أشير إلى أن أداء الطفل محمد الطيب كان مميزا بل أفضل من العديد من نجوم الأعمال الليبية هذا العام.