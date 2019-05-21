مركز السينما العربية يكشف عن الفائزين بجوائز النقاد السنوية

من حفل توزيع جوائز النقاد في كان (خاص لـ بوابة الوسط)

في حفل أقيم ضمن فعاليات الدورة الـ72 من مهرجان «كان السينمائي» حضره عدد كبير من ضيوف المهرجان، أعلن مركز السينما العربية عن الفائزين في النسخة الثالثة من جوائز النقاد السنوية، والتي يشارك في اختيارهم 75 ناقدًا من 34 دولة حول العالم، شاهدوا الأفلام العربية الروائية والوثائقية التي تم إنتاجها خلال العام الماضي وهذا عبر موقع «Festival Scope».

القائمة النهائية للفائزين بجوائز النقاد السنوية: أفضل ممثلة، مها العلمي «صوفيا» (المغرب)، أفضل ممثل، محمد ظريف «ولدي» (تونس)، أفضل سيناريو، مريم بن مبارك «صوفيا» (المغرب)، أفضل فيلم وثائقي «عن الآباء والأبناء» إخراج طلال ديركي (سورية)، أفضل مخرج نادين لبكي «كفرناحوم» (لبنان)، أفضل فيلم روائي «يوم الدين» إخراج أبو بكر شوقي (مصر).

وقال المحلل السينمائي علاء كركوتي الشريك المؤسس في مركز السينما العربية ورئيس مجلس إدارة شركة «ماد سوليشن»، «قائمة الفائزين بنسخة هذا العام من جوائز النقاد السنوية تشهد تنوعًا يعكس تطور صناعة السينما العربية في السنوات الأخيرة، وهو ما يعكسه أيضًا التواجد العربي الكبير في كافة مسابقات دورة هذا العام من مهرجان كان السينمائي، وهو إشارة إلى أن منحنى التطور في تصاعد مستمر».

ويقول الناقد أحمد شوقي مدير جوائز النقاد «مع زيادة أعضاء لجنة التحكيم في النسخة الثالثة، زادت سخونة المنافسة والتنوع في الآراء، وجاءت النتائج متقاربة بشكل ملحوظ في أغلب الفئات، الأمر الذي يمنح الاختيارات مزيدًا من المصداقية ويجعلها تعبر بالفعل عن اتجاهات الآراء النقدية حيال سينما عربية لا تتوقف عن التطور».

من حفل توزيع جوائز النقاد في كان (خاص لـ بوابة الوسط)

من حفل توزيع جوائز النقاد في كان (خاص لـ بوابة الوسط)