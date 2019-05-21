عدد قياسي لمشاهدي الحلقة الأخيرة من «غايم أوف ثرونز»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 مايو 2019, 11:06 صباحا
مشاهدون يتابعون الحلقة الأخيرة من مسلسل «غايم أوف ثرونز» في مقهى بكاليفورنيا (أ ف ب)

حطمت الحلقة الثالثة والسبعون والأخيرة من مسلسل «غايم أوف ثرونز» التي بثت مساء الأحد، في الولايات المتحدة الرقم القياسي لعدد مشاهدي هذا العمل ومحطة «إتش بي أو» بالمطلق، منذ بدء بثه العام 2011، مع 19.3 مليون مشاهد.

العدد القياسي السابق لهذا المسلسل الذي تنتجه «إتش بي أو» سُجِّل الأسبوع الماضي في إطار الحلقة ما قبل الأخيرة من الموسم الثامن لهذا المسلسل وبلغ 18.4 مليون مشاهد، بحسب بيان صادر عن المحطة، ووفقًا لـ«فرانس برس».

والمسلسل مقتبس عن روايات جورج ر. ر. مارتن، وقد أصبح في العام 2014 العمل الذي يحظى بأكبر نسبة مشاهدة عبر محطة «إتش بي أو» متفوقًا على مسلسل «ذي سوبرانوز».

وضبط الكثير من محبي هذا المسلسل في العالم ساعاتهم ليستيقظوا في منتصف الليل لمتابعة حلقات المسلسل بالتزامن مع الأميركيين لتجنب أن تفسد عليهم التعليقات عبر شبكات التواصل الاجتماعي متعتهم.

أما العدد القياسي المطلق لمشاهدي مسلسل في الولايات المتحدة فيعود إلى مسلسل «ماش» الذي تابع حلقته الأخيرة مباشرة نحو 106 ملايين مشاهد العام 1983 في وقت لم تكن خدمة الإنترنت والبث التدفقي متوافرة.

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