أيامك يا فن.. أيامك يا مرزوق

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الإثنين 20 مايو 2019, 10:33 مساء

مسلسل «مرزوق» يقع في 15 حلقة يحكي عن شاب اسمه مرزوق الذي يجسده الفنان عيد سعيد الذي يسكن في البر مع خاله الذي يقوم به الفنان ميلود العمروني وزوجته الذي تقدمه الفنانة نجاة عطية وأبناء خاله ووالده المتزوج من أخرى مصرية الجنسية «روحية » الذي تؤديه الفنانة عبير الترهوني ولديهما ولدان وبنت وأيضا معهم سيد شقيق روحية الذي يلعبه الفنان  طارق المسماري ثم يموت الأب ويتولى المحامي، على الفيتوري، بشرط أن لا يتم فتح الوصية إلا بحضور الابن البكر للأب من زوجته الأولى.

أول ثلاث حلقات هي عبارة عن نقلات بين بيت الأب والبر مكان تواجد مرزوق  والحلقة الثالثة هي التي تفصل العمل المرئي نقلة تبدأ بمشهد العزاء ونرى روحية وهي تنوح وتبكي على زوجها وتعدد في ما يحب مع السؤال لماذا الزوجة مصرية الجنسية؟ مع مشاهدة بقية الحلقات لا نرى أي علاقة بين كونها مصرية أو ليبية، حيث يستمر مشهد النواح 28 ثانية ثم مشهد حوار مرزوق مع الماعز لدقيقة و12 ثانية!.

فقد حاور الماعز وحاور ألا شيء وغنا وشتّى وخاطب الطبيعة أيضا الأداء متكرر للفنانة عبير الترهوني فلا تستطيع تفرقة الأداء الكوميدي لها والتراجيدي فكلاهما يحملان نفس «الري أكشن» والتعبير بالجسد والمبالغة في ملامح الوجه هو الطابع الخاص للترهوني، أما عيد سعيد وهزايبه حيث استطاع الفنان عيد سعيد أن يضيف إلى النص العديد والعديد من الشتائم.

أما الفنان طارق المسماري المجسد لشخصية «سيد» شقيق روحية فقد استطاع أن يجعلنا نكره اللهجة المصرية بكل قدرة منه، ربما أتقبل أن تؤدي عبير شخصية المرأة المصرية والتي تنطق بشكل غير مفهوم أمي مصرية وتتكلم ليبي عادي لكن لماذا كان سيد يتكلم بالمصري الليبي المكسر؟، أما أداء الفنان مروان العبار دون أي انفعال او إحساس «مشهد معرفته أن لديه شقيقا أكبر اسمه مرزوق» عبارة عن رفع حاجب مفاجأة.

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